Camaçari abre 75 novas vagas gratuitas para curso de natação

A Cidade do Saber, em Camaçari, vai abrir novas vagas gratuitas para o curso de natação. Serão disponibilizadas 75 vagas, distribuídas em três turmas, sendo duas para adultos e uma infantil.

A idade mínima para as aulas é de nove anos. Para a efetuar a participação, as crianças devem estar em mãos com originais da carteira de identidade, CPF e comprovante de residência do município. Caso o interessado seja menor de 18 anos, é necessário levar atestado de escolaridade, além de ir acompanhado dos pais ou responsável legal que, por sua vez, também devem levar carteira de identidade e CPF.

Adultos, além de apresentar os documentos originais da carteira de identidade, CPF e comprovante de residência do município, devem levar atestado dermatológico e urológico (para homem) e ginecológico (para mulher) atual. Crianças com idade até 14 anos não precisam de atestado médico.

As aulas têm início após o Carnaval, no dia 11 de março. Para crianças, serão dias de segunda, quarta e sexta-feira, das 8h às 9h. Já para adultos, os dias da semana serão os mesmos, no entanto nos horários são das 6h às 7h e das 7h às 8h.

Interessados em participar da atividade aquática, devem efetivar a inscrição nos dias 25 e 26 de fevereiro (segunda e terça-feira), no Prédio de Cursos da instituição, que funciona das 8h às 12h e das 13h às 17h.

