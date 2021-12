O Los Angeles Lakers até perdeu o jogo diante do Toronto Raptors em casa, no Staples Center, por 123 a 114, na madrugada desta segunda-feira, 2, pela temporada regular da Liga Americana de Basquete (NBA), mas um lance em especial chamou atenção. No segundo tempo, o ala calouro Brandon Ingram, do time da Califórnia, deu drible impressionante em DeMar DeRozan, astro dos Raptors, e voou alto para enterrar em cima do pivô lituano Jonas Valanciunas.

Da Redação Calouro dos Lakers dá enterrada impressionante e leva torcida à loucura

O lance levou a torcida à loucura, mas não foi suficiente para fazer com que o time se reabitilitasse na partida. Destaque do jogo, o armador do time canadense, Kyle Lowry, anotou 41 pontos. Pelo lado do Lakers, o armador D'angelo Russell terminou a partida com 28 pontos.

Apesar da boa jogada, o ala que já foi comparado a Kevin Durant (estrela do Golden State Warriors) não conseguiu ainda deslanchar na sua primeira temporada. Com números tímidos, de 7,4 pontos e 4,1 rebotes, o jogador ainda está se adaptando ao melhor basquete do mundo.

Com a derrota, o Lakers continua com campanha ruim na competição e vai se distanciando cada vez mais da zona de classificação para os playoffs. O time tem o recorde de 12 vitórias e 25 derrotas. O time canadense, por outro lado, tem campanha de 23 triunfos e 10 revéses, na segunda colocação da conferência leste, atrás apenas do Cleveland Cavaliers de Lebron James, que lidera a conferência com 25 vitórias e 7 derrotas.

