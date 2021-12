Calendário rouba a cena na edição 2016 do Brasileirão

Recheado de mudanças e períodos conturbados, o calendário se tornou personagem principal desta edição do Campeonato Brasileiro. Com novos dias e horários, além da Copa América Centenário e Jogos Olímpicos durante o torneio, as equipes, mais do que nunca, vão ter que planejar bem seu caminho durante as 38 rodadas [confira no infográfico abaixo como estão os participantes para a temporada 2016].

Mesmo com o torneio continental, em junho, e a Olimpíada, em agosto, no Rio de Janeiro, o Brasileirão não vai ter pausa para nenhuma das duas competições. Essa decisão da CBF vai afetar diversos times, em relação aos estádios e atletas convocados.

Botafogo, Flamengo e Fluminense vão passar boa parte do campeonato longe de casa. Com o Engenhão e Maracanã reservados para os Jogos Olímpicos, as equipes vão começar atuando no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Enquanto Fogão e Flu tentam recuperar outros locais na capital carioca, o Flamengo deve mandar jogos de maior apelo no Mané Garrincha, em Brasília.

Em relação à convocação para os jogos da Seleção Brasileira, a equipe que mais vai sofrer é o Santos. Com o trio principal, formado por Lucas Lima, Gabriel e Ricardo Oliveira, na Copa América, o Peixe ainda deve perder o lateral Zeca e o meia Thiago Maia para a Seleção olímpica.

Para 2016, a Série A chega com um novo horário para o torcedor: jogos às 20h de segunda-feira. Assim, a rodada do fim de semana, que começa agora no sábado às 16h, ganha mais um dia.

Isso, porém, não ocorrerá nas 11 primeiras rodadas, cujas datas, horários e locais já foram definidas pela CBF. Criticado por jogadores e técnicos, mas aprovado pelas torcidas, as partidas das 11h foram mantidas e estarão presentes em maior número do que no ano passado.

Sem um favorito

Diferentemente dos ultimos anos, o Brasileirão começa sem nenhum grande favorito. Candidatos ao título, Atlético-MG, Corinthians, Palmeiras e São Paulo sofreram com a irregularidade durante o início da temporada.

Campeão e vice em 2015, Timão e Galo ainda não convenceram suas torcidas. Enquanto o time paulista viu muitas titulares saírem para fora do país e amargou duas eliminações em casa, a equipe mineira alternou momentos bons e ruins, além de ter perdido o título mineiro para o América.

Mesmo eliminado da Libertadores, o Palmeiras cresceu com a chegada de Cuca. Com um grande período de treinos, a expectativa é que o Verdão justifique o grande investimento no elenco. Após um começo ruim, o São Paulo contou com a boa fase de Ganso e Calleri para crescer de produção. A torcida tricolor espera uma regularidade maior para melhorar o 4º lugar em 2015.

