Cairu recebe competição de paraquedismo

O município de Cairu recebe de 13 a 17 de fevereiro eventos esportivos para atletas profissionais e amadores. O paraquedismo abre o calendário prometendo adrenalina para os mais radicais. O evento é aberto ao público, e os interessados poderão desfrutar uma queda livre a 4000 metros de altura.

Ainda neste mês, no dia 23, acontece o 3º Desafio Yatch Salvador, evento realizado pelo Yacht Clube da Bahia, para praticantes de VA'A e Surfski, trazendo aos atletas uma remada de 60km, de Salvador a Morro de São Paulo.

Para o primeiro semestre do ano, o calendário também conta com o ciclismo, trazendo o Bike in Morro, e A 5ª Maratour Gamboa, maratona que tem 3 tipos de provas: um quilômetro, 2,5 quilômetros e 400 metros.

