Cadelinha rouba a cena no Barradão

A cadelinha Marrom roubou a cena ao invadir o gramado do Barradão durante o jogo entre Vitória e Bahia, pela final do Campeonato Baiano, neste domingo, 19. A partida teve de ser paralisada por alguns minutos para que o animal fosse retirado de campo.

Enquanto passeava pelo gramado, Marrom deu trabalho para o goleiro Omar, que tentou tirá-la do campo, mas levou um olé. Um dos gandulas da partida se encarregou de conduzir a cadelinha para fora das quatro linhas, para que a bola voltasse a rolar na grande decisão do estadual.

A cadela foi adotada pelo Barradão e mora nas dependências do estádio, junto com mais dois cachorros. "Ela dorme no CT, mas deve ter se assustado com alguma coisa", disse um funcionário do clube.

adblock ativo