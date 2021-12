Cachorros roubam a cena e 'estreiam' gramado da Fonte Nova

Um fato curioso marcou a visita da imprensa e autoridades na entrega oficial da Arena Fonte Nova ao governo da Bahia nesta sexta-feira, 8.

Dois cachorros conseguiram entrar em campo e foram os únicos presentes a pisar no gramado que vai receber o Ba-Vi do dia 7 de abril, data marcada para a estreia do estádio baiano.

Antes da visita, o presidente do consórcio Arena Fonte Nova, Frank Alcântara, tinha pedido a imprensa que não pisasse no gramado. "Pensaram até em cercar o gramado, mas sei que a imprensa baiana saberá se comportar". Só esqueceram de combinar com os dois inocentes animais.

