Cachoeira recebe segunda edição da Copa Juracy Rocha

Começa neste sábado, 18, a 2ª edição da Copa Juracy Rocha, voltada para jogadores com mais de 45 anos. A competição reúne oito equipes de sete municípios do Recôncavo baiano. O jogo de abertura acontece no Campo da Manga, em Cachoeira, às 19h, entre as seleções de Cachoeira e São Félix.

A Copa Juracy é dividida em dois grupos, com quatro equipes em cada, que disputam três jogos, apenas de ida, dentro do mesmo grupo. Os dois primeiros de cada chave avançam à semifinal. A grande final está prevista para acontecer no dia 20 de junho, totalizando 13 jogos disputados.

Além de Cachoeira e São Félix, a Copa Juracy Rocha reúne times dos municípios de Santo Amaro, Saubara, Muritiba, Governador Mangabeira e Conceição da Feira. Antes da bola rolar, atividades lúdicas e recreativas serão realizadas por alunos do núcleo Cachoeira do Programa de Esporte e Lazer da Cidade (Pelc-Bahia).

Juracy Rocha

Era professor de educação física e tinha como características marcantes a criatividade e empreendedorismo no trabalho desenvolvido para implementação de políticas públicas para o fortalecimento do esporte, principalmente o escolar e o amador. Natural de Cachoeira, era conhecido como o “homem do esporte” em toda a Bahia, tendo sido secretário municipal dessa área em sua cidade natal e também na vizinha São Félix. Juracy Rocha morreu em 2017.

