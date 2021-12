Cachoeira e Santaluz mais perto da final no Intermunicipal

A seleção de Cachoeira, que tenta alcançar o recorde de oito títulos de Itabuna, se aproximou de mais uma decisão do Campeonato Intermunicipal no domingo, 30, ao vencer por 1 a 0 os donos da casa em Itapetinga.

A outra vaga na final está quase nas mãos de Santaluz, única equipe invicta e detentora da melhor campanha. Ela venceu Itamaraju por 2 a 0 no domingo, fora de casa, e avançará à sua segunda final mesmo se perder por um gol de diferença em casa. Ou seja, a seleção itapetinguense precisa ganhar por dois gols de saldo.

Já Itamaraju, que eliminou a campeã Itajuípe, necessita de triunfo por três de diferença. Os jogos de volta acontecerão no próximo domingo, 7, às 15h da Bahia. Se cada time derrotado reagir com a mesma diferença de gols, haverá disputa de pênaltis para decidir o finalista. Batida por São Francisco do Conde em 2011, Santaluz busca título inédito.

