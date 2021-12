Cacá Bueno vence pela segunda vez no circuito de rua de Salvador na Stock Car

Cacá Bueno, da Red Bull Racing, garantiu, de ponta a ponta, sua primeira vitória este ano na Stock Car, na prova disputada na manhã deste domingo, 15, no circuito de rua Ayrton Senna, localizado no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador.

O triunfo pode marcar um momento de virada para o piloto, atual tricampeão da categoria, que pula da oitava para a quarta posição no campeonato e se consagra então como o grande vencedor do circuito baiano, pois venceu as duas edições da prova em Salvador.

A prova - No início da manhã, a chuva assustou os pilotos. Mas antes da prova, o sol timidamente retornou, deixando a pista menos molhada, mas ainda bastante escorregadia. Mesmo assim, os pilotos optaram pelos pneus slick, apostando em uma melhora do circuito na hora da prova.

Nas primeiras voltas, poucas emoções, com os pilotos se acostumando com as condições da pista. A corrida mostrou alguma movimentação na sétima volta, quando o líder do Campeonato, o piloto Átila Abreu, da A.M.G Motorsports, foi tocado por Cláudio Ricci, que acabou sendo penalizado com uma passagem pelos boxes.

Outro penalizado como uma passagem nos boxes foi Alceu Feldman, da RCM Motorsport, ao bater em Pedro Gomes, da Ecopads Vogel Motorsport.

Na volta 15, a chuva apareceu no circuito e deixou a pista mais escorregadia, permitindo algumas ultrapassagens. Thiago Camilo, que largou em quarto, ultrapassou Alan Heimeister, da JF Racing, na primeira movimentação de posições entre os carros melhores posicionados na pista.

Na volta seguinte, Hellmeister, que acabou chegando em 11º, perdeu outra posição para Max Wilson.

Novas emoções só nas voltas 25 e 26, quando os pilotos entraram nos boxes para a entrada obrigatória de reabastecimento. A principal modificação as paradas ficou com a ultrapassagem de Thiago Camilo em Duda Pamplona, pulando da quarta posição na largada para chegar em segundo na corrida.

Na volta 30, o piloto Ricardo Zonta, da RZ Corinthians Motorsport, bateu no muro, e o carro de segurança foi obrigado a entrar na pista. Bom para Cacá Bueno, que teve tranquilidade para administrar as últimas quatro voltas e garantir a sua primeira vitória em 2010.

Classificação final das 15 primeiros colocados da prova de Salvador:

1º Cacá Bueno - Red Bull Racing (Peugeot)

2º Thiago Camilo - Ipiranga Vogel Motorsport (Chevrolet)

3º Duda Pamplona - Officer ProGP (Chevrolet)

4º Nonô Figueiredo - Cosan Mobil Super Racing (Chevrolet)

5º Max Vilson - Eurofarma RC (Chevrolet)

6º Popó Bueno - A.Matheis Motorsport (Chevrolet)

7º Marcos Gomes - Blau Full Time (Peugeot)

8º Valdueno Brito - Cosan Mobil Super Racing (Chevrolet)

9º Daniel Serra - Red Bull Racing (Peugeot)

10º Xandinho Negrão - A.Matheis Motorsport (Chevrolet)

11º Alan Hellmeister - JF Racing (Peugeot)

12º Julio Campos - JF Racing (Peugeot)

13º Ricardo Maurício - Eurofarma RC (Chevrolet)

14º Felipe Maluhy - Officer ProGP (Chevrolet)

15º Allam Khodair - Blau Full Time (Peugeot)

adblock ativo