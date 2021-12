Cacá Bueno vence GP Bahia de Stock Car

>> Você foi ao GP Bahia de Stock Car? Gostou da corrida e da organização? Dê a sua opinião!

Com muita sorte e boa dose de prudência, numa prova marcada por pouquíssimas ultrapassagens, Cacá Bueno ganhou na manhã deste domingo o GP Bahia de Stock Car, o primeiro disputado em circuito de rua na categoria, montado no CAB (Centro Administrativo da Bahia). Foi a primeira vitória no ano do bicampeão, líder disparado na temporada, com 91 pontos. Marcos Gomes chegou em segundo e assumiu a vice-liderança do campeonato, com 65 pontos. Ricardo Sperafico completou o pódio, em terceiro lugar.

O GP Bahia foi marcado por uma estranha bandeira amarela na chicane improvisada, por questões de segurança, e teve alguns acidentes. No mais grave deles, exatamente no traçado modificado na última hora, Willian Starostik pegou uma das zebras - construídas durante a madrugada para substituir as barreiras de pneus - e atingiu o muro de frente. Embora tenha saído sozinho do carro, o piloto teve que ser levado ao hospital para averiguar uma dor no pescoço.

Cacá se beneficiou de problemas de seus principais adversários. Largando em terceiro, viu o pole Thiago Camilo abandonar na 13ª das 36 voltas, por causa da quebra do motor de seu carro. Segundo colocado do grid, Ricardo Maurício perdeu o freio na saída dos boxes, na 16ª volta, e também abandonou.

Duda Pamplona chegou a liderar a prova, mas teve que parar nos boxes. Cacá assumiu a primeira posição e só precisou administrar o resultado até a bandeirada final.

A próxima prova da categoria será no Rio de Janeiro, dia 20 de setembro, no circuito de Jacarepaguá.

Resultado da prova



1º - Cacá Bueno

2º - Marcos Gomes

3º - Ricardo Sperafico

4º - Luciano Burti

5º - Xandinho Negrão

6º - Antonio Jorge Neto

7º - Valdeno Brito

8º - Alceu Feldmann

9º - Felipe Maluhy

10º - Norberto Gresse

11º - Chico Serra

12º - Duda Pamplona

13º - Allam Khodair

14º - Max Wilson

15º - Giuliano Losacco

16º - Daniel Serra

17º - Rodrigo Sperafico

18º - Claudio Capparelli

19º - Thiago Marques

20º - Antonio Pizzonia - abandonou a três voltas do fim

21º - Atila Abreu - abandonou a quatro voltas do fim

22º - Lico Kaesemodel - abandonou a cinco voltas do fim

23º - Paulo Salustiano - abandonou a seis voltas do fim

24º - Guto Negrão - abandonou na 22ª volta

25º - Nonô Figueiredo - abandonou na 21ª volta

26º - Ricardo Mauricio - abandonou na 16ª volta

27º - David Muffato - abandonou na 16ª volta

28º - Thiago Camilo - abandonou na 13ª volta

29º - Popó Bueno - abandonou na 7ª volta

30º - William Starostik - abandonou na 5ª volta

