Cacá Bueno é o mais rápido do segundo treino do GP Bahia

Atual líder da temporada 2012, o piloto Cacá Bueno (Red Bull Racing) deu a volta por cima no segundo treino livre para o GP Bahia da Stock, que aconteceu no início da tarde deste sábado, 25, na pista do Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

Cacá, que fez apenas o 11º melhor tempo no primeiro treino livre, marcou o tempo de 1min09s705. A segunda melhor volta do treino foi de Ricardo Sperafico (Prati-Donaduzzi Racing), que havia sido o mais rápido na primeira tomada de tempo do dia. O terceiro mais rápido foi Allam Khodair (Voguel Motorsport), com o tempo de 1min09s804.

Os baianos, novamente, não foram bem no segundo treino livre. Patrick Gonçalves, da Carlos Alves, melhorou em relação ao primeiro treino, quando foi o penúltimo entre os 32 pilotos na pista, ficando com a 29ª melhor volta, com o tempo de 1min11s638.

Já Diego Freitas, da Bassani Racing, foi o único a não marcar tempo no treino. Ainda neste sábado, 25, às 15h45, acontece o treino que define o grid de largada da prova, marcada para o domingo, 26, com início previsto para às 09h35.



