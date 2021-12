Cacá Bueno conquista título da Stock Car pela quinta vez

Cacá Bueno conquistou neste domingo o título da temporada 2012 da Stock Car, tornando-se campeão pela quinta vez na história da categoria. Mas, apesar da festa pelo troféu, ele saiu do circuito de Interlagos com uma certa frustração, após ser ultrapassado nos últimos metros, quando acabou o combustível do seu carro, e ficar sem a vitória na última etapa do campeonato, disputada em São Paulo. Assim, o vencedor da Corrida do Milhão, que faturou o prêmio de R$ 1 milhão, foi Thiago Camilo.

A 12ª e última etapa da temporada da Stock Car foi emocionante. Cacá Bueno saiu na pole position e, como líder do campeonato, precisava apenas de um quarto lugar para ser o campeão. Mas ele largou mal neste domingo em Interlagos e caiu justamente para a quarta posição. Aí, foi se recuperando ao longo da disputa, para assumir a ponta na penúltima volta. Naquele momento, o título parecia assegurado. A luta, então, era pela vitória na prova e, principalmente, pelo prêmio de R$ 1 milhão.

O problema foi que acabou o combustível do carro quando faltavam apenas 400 metros para a linha de chegada. Cacá Bueno foi ultrapassado por Thiago Camilo e Ricardo Mauricio, terminando a corrida na terceira colocação. Foi suficiente para conquistar o título, superando os outros seis pilotos que tinham chances de ser campeão nesta última etapa. Mas o prêmio milionário escapou por pouco. Mesmo assim, o agora pentacampeão da Stock Car comemorou demais o novo feito na carreira.

"Dinheiro é papel. Eu queria o campeonato. Foi a derrota mais saborosa da minha vida. É um pentacampeonato. Isso é histórico, estou feliz da vida", comemorou Cacá Bueno, em entrevista para a TV Globo logo após a corrida. Agora, com 36 anos, ele supera Paulo Gomes, passando a ser o único piloto com cinco títulos na história da categoria criada em 1979 - venceu também em 2006, 2007, 2009 e 2011. E fica atrás apenas do recordista Ingo Hoffmann, que ganhou a Stock Car 12 vezes.

Enquanto Cacá Bueno festejou o título, Thiago Camilo comemorou o prêmio milionário que ganhou pelo segundo ano seguido - foi a quarta edição da Corrida do Milhão na Stock Car, sendo que Valdeno Brito (2008) e Ricardo Maurício (2010) foram os outros vencedores. Ele admitiu que, naquela altura da prova, não imaginava ganhar "nem nos meus melhores sonhos". "A gente tem que lutar até o fim. Fica uma lição: para quem quer, tudo é possível", afirmou o primeiro colocado em Interlagos.

Além do título de Cacá Bueno e da vitória de Thiago Camilo, a edição deste ano da Corrida do Milhão teve outra atração especial: três convidados ilustres, pilotos de grande destaque do automobilismo brasileiro, que disputaram neste ano a Fórmula Indy e fizeram uma participação especial neste domingo na Stock Car. Tony Kanaan sofreu um acidente logo no começo e foi obrigado a abandonar, enquanto Rubens Barrichello foi o 22º colocado e Hélio Castroneves terminou em 14º lugar.

