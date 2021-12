Cacá Bueno conquista pole do GP Bahia de Stock Car

Vencedor da prova em 2009 e atual tricampeão da categoria, o carioca Cacá Bueno, da equipe Red Bull Racing, conquistou a pole para o GP Bahia de Stock Car neste sábado, 14. Cacá marcou o tempo de 1m09s499 e superou o também carioca Duda Pamplona, da Officer ProGP, que marcou 1m09s589.

O terceiro colocado no treino classificatório foi o paulista Alan Hellmeister, da equipe JF Racing, que fez o melhor tempo no segundo treino livre de ontem.

Durante o treino, o piloto Luciano Burti, da Itaipava Racing Team, bateu seu carro em um muro do circuito. O paranaense Rodrigo Sperafico, da Carlos A./Mico’s Racing, que vinha atrás, teve seu carro danificado em decorrência do acidente. Nenhum dos pilotos ficou ferido.

A largada do GP Bahia de Stock Car está marcada para as 11h05 deste domingo, 15. Após a prova, às 13h, será realizada a segunda bateria da Mini Challenge. As arquibancadas do circuito estarão abertas para o público a partir das 6h.

Mini Challenge - O piloto baiano Patrick Gonçalves venceu, de ponta a ponta, a primeira bateria da 3ª etapa da categoria Mini Challenge, neste sábado, 14, no circuito do GP Bahia de Stock Car, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Patrick, que defende as cores do Esporte Clube Bahia, também larga na frente da segunda bateria da categoria, neste domingo, 15, às 13h, seguido pelo piloto do Esporte Clube Vitória, Diego Freitas

Confira o Grid de Largada do GP Bahia de Stock Car:

1º Cacá Bueno 1:09.499 - Red Bull Racing Peugeot

2º Duda Pamplona 1:09.589 0.090 Officer ProGP Chevrolet

3º Alan Hellmeister 1:09.601 0.102 JF Racing Peugeot

4º Thiago Camilo 1:09.729 0.230 Ipiranga Vogel Motorsport Chevrolet

5º Nonô Figueiredo 1:09.849 0.350 Cosan Mobil Super Racing Chevrolet

6º Max Wilson 1:09.943 0.444 Eurofarma RC Chevrolet

7º Valdeno Brito 1:09.998 0.499 Cosan Mobil Super Racing Chevrolet

8º Popó Bueno 1:10.068 0.569 A.Matheis Motorsport Chevrolet

9º Ricardo Mauricio 1:10.110 0.611 Eurofarma RC Chevrolet

10º Marcos Gomes 1:10.203 0.704 Blau Full Time Peugeot

11º Daniel Serra 1:10.210 0.711 Red Bull Racing Peugeot

12º Felipe Maluhy 1:10.229 0.730 Officer ProGP Chevrolet

13º Thiago Marques 1:10.266 0.767 A.M.G. Motorsports Chevrolet

14º Ricardo Zonta 1:10.287 0.788 RZ Corinthians Motorsport Chevrolet

15º Julio Campos 1:10.298 0.799 JF Racing Peugeot

16º Antonio Pizzonia 1:10.319 0.820 Hot Car Competições Chevrolet

17º Cláudio Ricci 1:10.355 0.856 Crystal Racing Team Peugeot

18º Átila Abreu 1:10.360 0.861 A.M.G. Motorsports Chevrolet

19º Ricardo Sperafico 1:10.418 0.919 Hot Car Competições Chevrolet

20º Xandinho Negrão 1:10.457 0.958 A.Matheis Motorsport Chevrolet

21º Lico Kaesemodel 1:10.506 1.007 RCM Motorsport Peugeot

22º Allam Khodair 1:10.535 1.036 Blau Full Time Peugeot

23º Alceu Feldman 1:10.547 1.048 RCM Motorsport Peugeot

24º Pedro Gomes 1:10.792 1.293 Ecopads Vogel Motorsport Chevrolet

25º Giuliano Losacco 1:10.827 1.328 Flash Power Racing Peugeot

26º Christian Fittipaldi 1:10.927 1.428 Gramacho Costa Comp. Chevrolet

27º David Muffato 1:11.009 1.510 Itaipava Racing Team Peugeot

28º Juliano Moro 1:11.096 1.597 Crystal Racing Team Peugeot

29º Wilian Starostik 1:11.532 2.033 RC3 Bassani Chevrolet

30º Luciano Burti 1:11.583 2.084 Itaipava Racing Team Peugeot

31º Gustavo Sondermann 1:11.609 2.110 Gramacho Costa Comp. Chevrolet

32º Rodrigo Sperafico 1:11.737 2.238 Mico´s Racing Peugeot

34º 33º Antonio Jorge Neto 1:13.239 3.740 RZ Corinthians Motorsport Chevrolet

35º Diego Nunes 1:13.846 4.347 RC3 Bassani Peugeot

