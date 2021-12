Button vence e Massa é o terceiro no GP da Austrália de Fórmula 1

O inglês Jenson Button, da McLaren, foi esperto e ganhou o GP da Austrália de Fórmula 1, no circuito de Melbourne, na madrugada deste domingo. Primeiro a perceber que a chuva que caiu a dez minutos da largada não continuaria até o fim da prova, trocou para pneus de pista seca logo na nona volta e encerrou um jejum de nove meses sem vitória. Assim como na prova de abertura da temporada, no Bahrein, o brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, também conseguiu um lugar no pódio, sendo o único a repetir o feito, desta vez em terceiro lugar. O polonês Robert Kubica, da Renault, chegou em segundo.





Mais uma vez, Sebastian Vettel, da Red Bull, não conseguiu aproveitar a vantagem de ser pole position da prova, como tinha acontecido no Bahrein, quando terminou em quarto. Após 27 das 58 voltas, passou reto numa curva e abandonou a disputa.

Os brasileiros Bruno Senna, da Hispania, e Lucas di Grassi, da Virgin, não completaram a prova, mais uma vez. O primeiro abandonou na sexta volta, por problema hidráulico no seu carro, e o segundo só conseguiu se manter na pista até pouco mais da metade da disputa.

Os pilotos voltam à pista às 23h de quinta-feira, para os primeiros treinos livres do GP da Malásia, marcado para 5h do próximo domingo - horários de Brasília. Alonso lidera o mundial, com 37 pontos, seguido de perto por Massa, com 33, e Button, com 31. Hamilton é o quarto, somando 23. Barrichello tem cinco, atrás ainda de Rosberg, quinto com 20, Kubica, sexto com 18, Vettel, sétimo com 12, Schumacher, oitavo com nove, Liuzzi, nono com oito, e Webber, décimo com seis.



Resultado do GP da Austrália:

1 - Jenson Button (ING) - McLaren - em 1h33m36s531

2 - Robert Kubica (POL) - Renault - a 12 segundos

3 - Felipe Massa (BRA) - Ferrari - a 14,4s

4 - Fernando Alonso (ESP) - Ferrari - a 16,3s

5 - Nico Orsberg (ALE) - Mercedes - a 16,6s

6 - Lewis Hamilton (ING) - McLaren - a 29,8s

7 - Vitantonio Liuzzi (ITA) - Force India - a 59,8s

8 - Rubens Barrichello (BRA) - Williams - a 60,5s

9 - Mark Webber (AUS) - Red Bull - a 67,3s

10 - Michael Schumacher (ALE) - Mercedes - a 69,3s

11 - Jaime Alguersuari (ESP) - Toro Rosso - a 71,3s

12 - Pedro de la Rosa (ESP) - Sauber - a 74s

13 - Heikki Kovalainen (FIN) - Lotus - a 2 voltas

14 - Karun Chandhok (IND) - Hispania - a 5 voltas

15 - Timo Glock (ALE) - Virgin - abandono a 17 voltas

16 - Lucas di Grassi (BRA) - Virgin - abandono a 32 voltas

17 - Sebastian Vettel (ALE) - Red Bull - abandono a 33 voltas

18 - Adrian Sutil (ALE) - Force India - abandono a 49 voltas

19 - Vitaly Petrov (RUS) - Renault - abandono a 49 voltas

20 - Bruno Senna (BRA) - Hispania - abandono a 54 voltas

21 - Sebastien Buemi (FRA) - Toro Rosso - abandono a 58 voltas

22 - Nico Hulkenberg (ALE) - Williams - abandono a 58 voltas

23 - Kamui Kobayashi (JAP) - Sauber - abandono a 58 voltas

24 - Jarno Trulli (ITA) - Lotus - não largou

