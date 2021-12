Button termina na frente o primeiro treino livre da F-1 no Canadá

Jenson Button foi o mais rápido do primeiro treino livre para o GP do Canadá da F1, nesta sexta-feira, 11. O piloto da McLaren fez 1min18s127 e terminou à frente de Michael Schumacher, da Mercedes, pos 0s158. Em terceiro, ficou Lewis Hamilton, companheiro de Button.

Rubens Barrichello foi o melhor brasileiro, em décimo — duas posições à frente de Felipe Massa. O piloto da Ferrari voltou a ficar bem atrás do companheiro Fernando Alonso, sétimo colocado com um tempo 0s8 melhor. Bruno Senna perdeu a disputa interna da Hispania para Karun Chandhok: enquanto o sobrinho de Ayrton ficou em 22º, o indiano foi o 20º. Lucas Di Grassi teve problemas e nem conseguiu fazer volta rápida.

A próxima sessão de treinos livres começa às 15h.

O treino — Como é comum à sexta-feira, a primeira meia hora de bandeira verde foi morna, somente com voltas de instalação e reconhecimento da pista. Depois, foi a vez de pilotos do fim do grid aproveitarem a pista livre — ainda assim, com tempos bastante altos.

Por isso, não é arriscado dizer que o momento que mais chamou a atenção na primeira parte da sessão foi a entrada de uma marmota, animal típico daquela região do Canadá, na pista. Veio, então, a segunda metade do treino, finalmente com a participação das grandes equipes.

Jenson Button foi o primeiro a marcar tempo e, assim, teve tranquilidade para marcar 1min19s315, assumindo a ponta. Àquele momento, Felipe Massa era o sexto e Rubens Barrichello o 11º. Foi quando o companheiro de Button, Lewis Hamilton, resolveu pressioná-lo, ao fazer 1min18s352 e tomar o primeiro lugar.

Não demorou muito, entretanto, para que Button retomasse a liderança, conseguindo uma volta 0s225 melhor. A dupla da McLaren vinha seguida de Michael Schumacher, que vinha 0s4 atrás. O alemão, aliás, até tentou desbancar Button, mas seu período na liderança durou exatos dois segundos: logo após marcar 1min18s285, Jenson o superou por 0s158.

Faltando 21 minutos para o fim da sessão, o Brasil perdeu um de seus representantes: Lucas Di Grassi, que ainda não havia conseguido nenhuma volta cronometrada, notou problemas em sua Virgin e deixou o carro na grama.

Quem achava que nos últimos minutos haveria muitas mudanças de posição se enganou. A ordem dos três primeiros continuou a seguinte: Button, Schumacher e Hamilton. A única alteração relevante entre os ponteiros foi a subida de Nico Rosberg, companheiro de Michael na Mercedes, para o quarto lugar, à frente de Sebastian Vettel, da Red Bull.

Treino livre 1:

1° Jenson Button (ING/McLaren), 1min18s127

2° Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1min18s285

3° Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min18s352

4° Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min18s356

5° Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min18s549

6° Robert Kubica (POL/Renault), 1min18s662

7° Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min18s726

8° Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India), 1min19s097

9° Nico Hulkenberg (ALE/Williams), 1min19s282

10° Rubens Barrichello (BRA/Williams), 1min19s313

11° Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min19s373

12° Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min19s511

13° Vitaly Petrov (RUS/Renault), 1min19s549

14° Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min19s606

15° Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 1min20s186

16° Sebastian Buemi (SUI/Toro Rosso), 1min20s320

17° Pedro de la Rosa (ESP/Sauber), 1min20s584

18° Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso), 1min20s823

19° Heikki Kovalainen (FIN/Lotus), 1min21s869

20° Karun Chandhok (IND/Hispania), 1min21s977

21° Jarno Trulli (ITA/Lotus), 1min22s543

22° Bruno Senna (BRA/Hispania), 1min22s701

23° Timo Glock (ALE/Virgin), 1min22s713

24° Lucas Di Grassi (BRA/Virgin), sem tempo

