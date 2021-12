Button acusa companheiro Pérez de "pilotagem suja"

Jenson Button acusou o mexicano Sergio Pérez de pilotar de forma perigosa e suja em uma disputa entre os dois membros da equipe McLaren no GP do Bahrein, neste domingo.

A dupla pilotou lado a lado e cabeça a cabeça, com Pérez levantando areia ao tentar forçar uma ultrapassagem e encostando na traseira do carro de Button.

Button, que terminou em décimo enquanto Pérez foi sexto na quarta corrida de Fórmula 1 da temporada, não se divertiu com a disputa e chegou a pedir para a equipe acalmar seu companheiro pelo rádio.

"Foi uma corrida muito limpa, o que é bom, exceto pelo meu companheiro", afirmou o campeão mundial de 2009 a jornalistas no circuito de Sakhir.

"Não costumo pilotar batendo rodas a 300 quilômetros por hora. Os pontos que ele conseguiu são ótimos para a equipe, mas eu diria que ele não se portou de uma forma muito limpa", disse.

O britânico de 33 anos, que teve Lewis Hamilton como companheiro e é o atleta mais experiente da Fórmula 1, disse que Pérez, 23 anos, tem que amadurecer.

O mexicano chegou ao Bahrein pressionado após ser criticado pela forma agressiva como defendeu posição na China.

O chefe da equipe Martin Whitmarsh havia dito que ele deveria usar os "cotovelos" um pouco mais e dificultar a vida dos adversários no circuito. Button claramente sente que Pérez exagerou.

"Eu corri com muitos companheiros ao longo dos anos, e fiz parte de uma equipe bem agressiva com Lewis", disse. "Não estou acostumado a pilotar lado a lado em uma reta e ver o meu companheiro bater rodas comigo a 300 quilômetros por hora. É o tipo de coisa que você faz no kart, e normalmente deixa de fazer à medida que amadurece, mas obviamente esse não é o caso com Checo".

"Em breve, alguma coisa séria vai acontecer, então ele precisa se acalmar. Eu tive algumas disputas duras na Fórmula 1, mas nunca tão suja quanto essa", acrescentou o britânico.

Pérez disse que foi uma disputa igual e arriscada.

"Foi definitivamente um pouco exagerado, um pouco arriscado demais o que Jenson e eu fizemos", disse ele a jornalistas. "Eu concordo que fomos muito agressivos, mas ele foi tão agressivo quanto eu. Fui para fora do traçado várias vezes. Temos que resolver isso conversando entre nós".

