Buscando títulos em 2011, Bahia apresenta técnico e contratados em coletiva

Na entrevista realizada na tarde desta segunda-feira, 3, no Hotel Catussaba, em Salvador, o Bahia apresentou parte dos seus principais contratados para a temporada 2011, além de contar com a presença do seu novo técnico, Rogério Lourenço.



Entre os jogadores, foram apresentados oficialmente para a imprensa o goleiro Tiago, o zagueiro Titi, os laterais Marcos e Dodô, os meio-campistas Boquita, Ramon e Magno, além dos atacantes Bruno Paulo e Souza.



Dos novos contratados, ainda devem desembarcar entre o final desta segunda-feira e o início da terça-feira, 4, os meio-campistas Rafael Jataí, Zezinho e Camanho, além dos atacantes Pedro Beda e Jones.

adblock ativo