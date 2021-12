Buscando reformular sua base, Leão mostra interesse em técnicos do Bahia

O Campeonato Baiano de futebol júnior começa apenas no mês que vem, mas uma disputa nos bastidores já vem acirrando a rivalidade entre Bahia e Vitória nas categorias de base.

A nova diretoria do Leão, que tem Sinval Vieira à frente do futebol, não esconde que pretende reformular a base do clube, e a reforma por lá começou ousada: o Rubro-Negro tentou levar o técnico Aroldo Moreira, atual campeão baiano e vice da Copa do Brasil pelo sub-20 do Esquadrão.

Segundo apurado por A TARDE, o treinador recebeu uma proposta em meio à disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com uma valorização considerável de seus vencimentos. Aroldo já trabalhou no Leão, com Sinval, em 2006.

Anteontem, contudo, após a eliminação do Tricolor da Copinha, o Bahia chegou a um acordo para cobrir a proposta e manter o técnico. Procurado pela reportagem, Pedro Henriques, vice-presidente tricolor, garantiu que Aroldo ainda não o tinha procurado para falar de proposta alguma.

Hoje pela manhã, porém, Henriques postou em uma rede social uma foto ao lado de Aroldo com a frase: “Não fomos longe como gostaríamos na Copinha, mas o trabalho continua! Ainda temos muito a conquistar!”, reforçando a permanência do técnico.

Além do salário à altura, o técnico do sub-20, que, diferentemente do treinador do profissional trabalha em regime de carteira assinada, decidiu permanecer no Bahia por conta dos direitos trabalhistas adquiridos. Ele está no clube há três anos e meio.

Outro alvo

Ainda segundo apurado pelo A TARDE, o Leão também busca repatriar o técnico do sub-16 do Esquadrão, Luciano Moura. Ele começou a sua carreira como preparador físico no Vitória, em 1999, e permaneceu lá até 2007, quando chegou a trabalhar com Sinval Vieira.

“Proposta, não recebi. Posso dizer que já tive um contato com Ivã de Almeida (presidente do Vitória) sobre esse assunto, mas não foi proposta”, disse Luciano. “Estou no Bahia e estou muito feliz. Fomos campeões estaduais no ano passado. Agora, estou focado na disputa da Copa Rede Ball (que começa dia 19)”, completou ele, que chegou no Tricolor em maio de 2015.

Sinval, por sua vez, desconversou sobre o interesse nos profissionais: “Para ser sincero, estou tão focado em montar o elenco do profissional que ainda não tive tempo de sentar e analisar as medidas para reformular a base”, disse. “Mas claro que, quando partirmos para isso, será natural que procuremos pessoas que já trabalharam e que tiveram sucesso conosco”, completou.

O dirigente já designou dois profissionais de confiança para projetar as mudanças na base: os observadores Luciano Reis e Nélson Góes. “Eles estão analisando tudo, pensando as melhorias que vamos fazer. Nesse primeiro momento, estou trabalhando para montar o profissional; passada essa etapa, vou sentar com eles e tomar as providências” disse Sinval.

Mas o trabalho, ao que tudo indica, já começou. Entre as mudanças já implementadas está a criação de uma categoria pré-júnior, a sub-18. Para comandá-la, o Rubro-Negro contratou Rodrigo Chagas, ex-lateral direito do clube.

“Ele é um caso especial, um profissional que eu queria trazer há muito tempo e que estava disponível no mercado. Por isso, decidimos adiantar. Acho ele ideal para comandar essa nova categoria, que vai trabalhar melhor esses meninos antes de disputarem as competições sub-20”, explicou o dirigente rubro-negro.

