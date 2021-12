Burocracia e exigência de diploma complicam retorno

Atual secretário de Cruz das Almas, Lúcio Ivo de Melo aponta que o Centro de Referência do Esporte continua em operação, em parceria com a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e com o patrocínio da Petrobras.

Ele ressalta, porém, que somente estudantes ou bacharéis de Educação Física podem ser contratados para o cargo de instrutores de modalidades esportivas. Para o secretário, o ideal para Sertão seria a iniciativa particular ou criar um novo projeto.

"Os dois professores do centro são formados, e a seleção quem faz é a universidade. Não temos interferência, mas acho que ele poderia dar aula em academias ou, então, enviar a proposta de um projeto para que a gente consiga viabilizar um apoio", pondera.

Habilitação

Presidente da Federação de Boxe Olímpico e Profissional do Estado da Bahia, Joilson Santana discorda da ideia que um bacharel em educação física tenha melhores condições de dar aula de boxe do que um ex-campeão.

"Na faculdade não dão aulas de artes marciais", alfineta. "Sertão tem uma bagagem de boxe muito boa. Com um curso de reciclagem ou de habilitação oferecido pela federação, ele seria um professor extremamente competente", diz.

A federação, no entanto, não tem como exigir que os professores de programas sociais tenham cursos de habilitação em boxe. "Precisaríamos de um convênio com as autarquias e prefeituras, que, hoje, não existe", finaliza. Os cursos, que duram até um ano, acontecem em Salvador.

Já o vereador Mario do Jornal não enxerga nos programas da prefeitura uma saída para o ex-campeão. Para ele, Sertão poderia pleitear uma aposentadoria por invalidez: "Acho que ele poderia receber uma ajuda por não poder mais competir. O país deve isso a ele, por ele ter sido campeão mundial", opina.

O vereador garante que movimentaria o cenário político para que o pedido fosse aprovado, pelo menos, na esfera municipal. A legislação brasileira, no entanto, não garante aposentadoria a atletas profissionais e só concede bolsa aos olímpicos durante a carreira.

