Bueiro solta na frente de Massa durante acidente envolvendo Grosjean

O piloto Felipe Massa passou por um susto durante os treinos livres para o GP da Malásia. Romain Grosjean sofreu um acidente na frente do brasileiro ao ter o pneu estourado por um um bueiro. Com o choque, a estrutura de metal se soltou.

"Foi um susto quando vi o Grosjean rodando na minha frente. Eu já levei uma molada, então levar uma bueirada seria demais! Foi a primeira coisa que pensei: 'ero só o que me faltava'", disse o piloto da Williams em referência ao acidente do GP da Hungria.

No acidente que aconteceu em 2009, o brasileiro foi atingido na cabeça por uma mola que se soltou do carro de Rubens Barrichello. Após o grave ferimento, o brasileiro ficou longe das pistas até 2010.

Após o susto desta sexta, 29, Massa terminou os treinos livres em 12º. “Foi um dia em que perdemos muitas voltas. No primeiro treino, tinha alguma coisa vazando no carro, então tiveram de tirar o câmbio para resolver, então acabei não andando. E no segundo, consegui andar o quanto deu, até bandeira vermelha. Acho que o carro se comportou bem. Fomos 12º. mas com uma diferença pequena para os outros carros. Esse é o nosso mundo agora".

A atividade foi liderada por Sebastian Vettel.

