Com 40 pontos de Khris Middleton, o Milwaukee Bucks alcançou sua segunda vitória consecutiva sobre o Phoenix Suns na quarta-feira, 14, por 109 a 103, e empatou a série em 2 a 2 nas finais da NBA.

AFP Bucks vencem Suns e empatam em 2 a 2 as finais da NBA

No último e dramático quarto, Middleton fez as cestas decisivas e Giannis Antetokounmpo (26 pontos e 14 rebotes) uma toco espetacular para neutralizar a exibição da estrela dos Suns, Devin Booker, que terminou a partida com 42 pontos.

Com as duas equipes vencendo seus jogos em casa, as finais agora retornarão a Phoenix para o jogo 5, no sábado.

adblock ativo