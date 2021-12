Bryan e Sock superam franceses de virada e faturam título de duplas do ATP Finals

Os norte-americanos Mike Bryan e Jack Sock venceram os franceses Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 5/7, 6/1 e 13/11, neste domingo, em Londres, e conquistaram o título do torneio de duplas do ATP Finals, competição que reúne as oito melhores parcerias da temporada.

Cabeças de chave número 5 desta disputa da competição realizada em quadras duras na capital inglesa, Bryan e Sock chegaram a desperdiçar cinco match points na última parcial do duelo, mas no sexto contaram com uma dupla falta de Herbert no saque para ficar com vitória após 1h31min de confronto.

Os norte-americanos também exibiram força na decisão deste domingo ao salvarem um match point na reta final do terceiro set, antes de vencerem o match tie-break por 13/11.

Assim, a dupla dos Estados Unidos fechou em grande estilo uma grande temporada na qual também faturaram dois títulos de Grand Slam, ao triunfarem em Wimbledon e no US Open, e foram semifinalistas do Masters 1000 de Paris, o último evento de preparação ao ATP Finals.

Neste ano, por sinal, Bryan e Sock se tornaram a primeira parceria a ganhar Wimbledon e US Open em uma mesma temporada desde quando Jonas Bjorkman and Todd Woodbridge obtiveram este feito em 2003. Vale ressaltar também que os dois norte-americanos formaram parceria em apenas oito torneios em 2018.

Este é o quinto título de duplas do ATP Finals conquistado por Mike Bryan. Número 1 do mundo no ranking de duplistas, o norte-americano de 40 anos ganhou quatro vezes o importante evento atuando ao lado de Bob Bryan, seu irmão gêmeo, que se recupera de cirurgia no quadril. Juntos, eles ficaram com a taça em 2002, 2003, 2009 e 2014.

Ainda neste domingo, em duelo marcado para começar às 16 horas (de Brasília), o título do torneio de simples do ATP Finals será definido na decisão entre o sérvio Novak Djokovic e o alemão Alexander Zverev.

