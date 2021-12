Bruno Soares vence nas duplas mistas e avança às quartas em Wimbledon

O brasileiro Bruno Soares avançou nesta quarta-feira às quartas de final das duplas mistas em Wimbledon. Ao lado da russa Ekaterina Makarova, eles derrotaram os norte-americanos Jack Sock e Sloane Stephens por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5.

Na próxima fase, os cabeças de chave número 2 da competição terão pela frente o austríaco Alexander Peya e a norte-americana Nicole Melichar, favoritos de número 11, que venceram o francês Edouard Roger-Vasselin e a checa Andrea Sestini Hlavackova por 7/6 (7/5), 4/6 e 9/7.

Na partida desta quarta-feira, Bruno Soares teve que superar o cansaço de uma dura eliminação nas quartas de final das duplas masculinas. Ao lado do escocês Jamie Murray, eles foram superados pelo experiente sul-africano Raven Klaasen e pelo neozelandês Michael Venus pelo placar de 3 sets a 2, com parciais de 6/7 (5/7), 7/6 (7/5), 5/7, 7/6 (7/4) e 6/4, numa batalha muito equilibrada, com duração de 4h15min.

Foi a quinta vez que Soares foi eliminado nas quartas na grama londrina. Restou agora ao brasileiro as duplas mistas. Com Makarova, ele conquistou o US Open em 2012 e tenta o título inédito em Wimbledon. Em 2013, ele terminou como vice, quando formou dupla com a norte-americana Lisa Raymond. Na final foram derrotados pelo canadense Daniel Nestor e pela francesa Kristina Mladenovic.

