Bruno Soares vence duelo brasileiro e vai à final

Caberá a Bruno Soares a tarefa de tentar ser o primeiro brasileiro campeão em duplas masculinas num Grand Slam. Nesta quinta-feira, 5, na semifinal do US Open, ele venceu, ao lado do austríaco Alexander Peya, a parceria formada pelo seu ex-companheiro Marcelo Melo e pelo croata Ivan Dodig. A partida foi decidida em 1h22min, em dois sets, parciais de 7/5 e 6/4.

Na decisão do US Open, domingo, Soares e Peya vão enfrentar a dupla formada pelo indiano Leander Paes e pelo checo Radek Stepanek, que conseguiram uma vitória histórica na semifinal sobre os irmãos norte-americanos Bob e Mike Bryan, em três sets, parciais de 3/6, 6/3 e 6/4.

Segunda dupla do ranking mundial, Soares e Peya vão fazer a primeira final deles em duplas masculinas num Grand Slam. Este ano eles já conquistaram, juntos, o Masters 1.000 do Canadá, além dos torneios de Eastbourne, Barcelona e Auckland e do Aberto do Brasil. Ainda foram vice-campeões em Hamburgo, no Queen's e no Masters de Madri.

Para Soares, é a chance de ser campeão no US Open pelo segundo ano seguido. Em 2012, ele venceu nas duplas mistas ao lado da russa Ekaterina Makarova. Nesta temporada, Soares foi até a final de Wimbledon com a norte-americana Lisa Raymond, mas terminou com o vice-campeonato.

Nesta quinta, na semifinal do US Open, Soares e Peya tiveram ótimo aproveitamento de saque no primeiro serviço (82%), o que garantiu a eles mais tranquilidade para fechar os pontos. Em cinco chances de quebra que tiveram, o brasileiro e o austríaco conseguiram aproveitar três para conquistar a vitória.

Mesmo se forem campeões do US Open, eles ainda ficarão longe da liderança do ranking mundial. Os irmãos Bryan, que buscavam ser os primeiros a fechar o Grand Slam (conquistar os quatro torneios no mesmo ano) desde 1951, têm ampla folga, com 14.280 pontos, contra 5.970 de Peya e Bruno. Melo, atualmente o 14º no ranking de duplas, pode aparecer no top10 após o US Open.

