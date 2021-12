Bruno Soares vai à semifinal de duplas do US Open

O brasileiro Bruno Soares e o austríaco Alexander Peya sofreram, mas confirmaram favoritismo nesta terça-feira, 3, e garantiram vaga nas semifinais do torneio de duplas masculinas do US Open, o último Grand Slam desta temporada.

Cabeças de chave número 2 da competição realizada em Nova Iorque, Soares e Peya avançaram à próxima fase com uma vitória sobre o britânico Jamie Murray e o australiano John Peers por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (4/7) e 6/4.

Desta forma, o tenista brasileiro poderá ter o seu compatriota Marcelo Melo como rival no jogo que valerá uma vaga na final. Parceiro do croata Ivan Dodig, Melo enfrentará a dupla formada pelo britânico Dominic Inglot e o filipino Treat Huey nas quartas de final e se vencerem terão pela frente Soares e Peya.

No duelo que fizeram nesta terça, Soares e Peya aproveitaram a única chance de quebra de saque cedida por Murray e Peers no primeiro set e, sem terem o serviço quebrado, garantiram a vantagem de 6/4.

Na segunda parcial, sem break points para nenhum dos lados, a disputa foi ao tie-break, no qual o britânico e o australiano foram melhores e fizeram 7/4 para empatar.

Já na derradeira parcial, com mais uma quebra de saque obtida e sem ter o serviço ameaçado por nenhuma vez, o brasileiro e o austríaco repetiram o 6/4 do primeiro set para liquidar o confronto.

