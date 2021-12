Bruno Soares estreia com vitória nas duplas no Masters de Toronto

Já com a sua cabeça voltada aos Jogos Olímpicos do Rio, o brasileiro Bruno Soares começou bem a sua tentativa de ganhar embalo rumo à luta por medalhas no grande evento que acontece no próximo mês. Ele e o britânico Jamie Murray estrearam com vitória no Masters 1000 de Toronto, nesta quinta-feira, 28, ao baterem o sérvio Viktor Troicki e o australiano Bernard Tomic por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Cabeças de chave número 2 da importante competição canadense, a dupla estreou direto na segunda rodada e assim se credenciou para enfrentar nas quartas de final os vencedores da partida entre a parceria formada pelos canadenses Philip Bester e Adil Shamasdin contra o norte-americano Rajeev Ram e o sul-africano Raven Klaasen, sétimos pré-classificados. Esse duelo também está programado para ser encerrado nesta quinta.

Bruno Soares já foi duas vezes campeão do Masters 1000 canadense, em 2012 e 2013, então atuando ao lado do parceiro Alexander Peya. E agora tenta engrenar de vez visando a sua participação na Olimpíada como parceiro do seu compatriota Marcelo Melo, que também já assegurou classificação às quartas de final em Toronto jogando com o parceiro croata Ivan Dodig.

Na estreia desta quinta, Soares e Murray triunfaram com relativa tranquilidade diante de Troicki e Tomic. Eles confirmaram todos os seus saques no jogo, salvaram seis break points e ainda aproveitaram três de dez chances de ganhar games no serviço dos adversários para encaminhar o triunfo em sets diretos.

