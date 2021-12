Bruno Soares é eliminado nas quartas de final em Miami

O tenista brasileiro Bruno Soares foi eliminado nas quartas de final da chave de duplas do Masters 1000 de Miami, nesta quarta-feira, nos Estados Unidos. Jogando ao lado do austríaco Alexander Peya, ele perdeu para os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/4), em 1 hora e 13 minutos de jogo.

Foi a segunda derrota seguida de Bruno Soares e Peya para a dupla colombiana. No mês passado, Juan Sebastian Cabal e Robert Farah já tinham vencido os rivais na semifinal do Rio Open, provocando a grande frustração do tenista brasileiro na atual temporada, justamente por não ter conquistado o título do torneio disputado em casa.

Bruno Soares e Peya formam a dupla número 2 do mundo, mas voltaram a perder para os colombianos, que avançaram, assim, para a semifinal do torneio nos Estados Unidos. Com isso, o Brasil fica sem representantes no Masters de Miami, já que Marcelo Melo, jogando ao lado do croata Ivan Dodig, tinha sido eliminado ainda na segunda rodada.

Na chave de duplas femininas de Miami, Martina Hingis ganhou mais uma. A veterana suíça de 33 anos, dona de cinco títulos de Grand Slam, se aposentou em 2007, mas resolveu jogar alguns torneios de duplas nesta temporada. Ao lado da alemã Sabine Lisick, ela alcançou nesta quarta-feira a semifinal do torneio, ao vencer a espanhola Anabel Medina Garrigues e a casaque Yaroslava Shvedova por 3/6, 7/6 (9/7) e 10/7.

