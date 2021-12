Bruno Soares é eliminado na semifinal de duplas mistas

Atual campeão de duplas mistas do US Open, o tenista brasileiro Bruno Soares chegou perto de conquistar o bicampeonato, mas foi eliminado nas semifinais do torneio deste ano. Jogando ao lado da espanhola Anabel Medina Garrigues, ele perdeu nesta quarta-feira, 4, em Nova Iorque, para a norte-americana Abigail Spears e o mexicano Santiago Gonzalez por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1.

No ano passado, Bruno Soares conseguiu o histórico título de duplas mistas do US Open ao lado da russa Ekaterina Makarova. Dessa vez, ele mudou de parceira para encarar o último torneio do Grand Slam na temporada. Com Anabel Medina Garrigues, o brasileiro fez novamente boa campanha, mas acabou caindo nesta quarta-feira nas semifinais, numa derrota em apenas 57 minutos de partida.

Após terem eliminado a dupla de Bruno Soares, atual campeão e um dos principais duplistas do mundo na atualidade (ocupa o quarto lugar no ranking), Abigail Spears e Santiago Gonzalez esperam agora a definição de seus adversários na final. Serão os vencedores do jogo da francesa Kristina Mladenovic e do canadense Daniel Nestor contra a checa Andrea Hlavackova e o bielo-russo Max Mirnyi.

Apesar da frustração de não conseguir repetir o título do ano passado, Bruno Soares ainda segue vivo na disputa da chave de duplas masculinas do US Open. Jogando ao lado do austríaco Alexander Peya, ele já está nas semifinais, quando enfrentará o também brasileiro Marcelo Melo e o croata Ivan Dodig. Assim, o Brasil já garantiu um representante na final do Grand Slam em Nova York.

