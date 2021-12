Bruno Soares é campeão em Stuttgart e conquista 31º título da carreira

O tenista Bruno Soares conquistou, neste domingo, 16, ao lado do australiano John Peers, o 31º título da carreira, em 60 finais disputadas. A dupla foi campeã do ATP 250 de Stuttgart ao derrotar Denis Shapovalov e Rohan Bopanna por 7/5 e 6/3, em 1h08min de jogo. Este foi o segundo troféu do atleta mineiro no torneio, em três participações.

A conquista marca um novo ciclo na carreira do brasileiro, que encerrou em Roland Garros uma parceria de sucesso com o britânico Jamie Murray, em que conquistaram dois títulos de Grand Slam. A partir desta semana, em Queen's, na Inglaterra, Bruno começa a jogar ao lado do croata Mate Pavic.

"É maravilhoso ser campeão de mais um torneio e começar assim a temporada de grama. Foi super importante para pegar confiança e entrar nesse ciclo novo com ritmo de jogo", afirmou Bruno, que espera conseguir rapidamente entrosamento com

