Bruno Soares avança às oitavas em Roland Garros; André Sá enfrenta Marcelo Melo

O Brasil terá três representantes nas oitavas de final da chave masculina de duplas em Roland Garros. Após Marcelo Melo avançar o croata Ivan Dodig, neste sábado, 28, também André Sá (com o australiano Chris Guccione) e Bruno Soares (com o britânico Jamie Murray) venceram seus jogos para alcançar a terceira rodada.

Atualmente no décimo lugar do ranking mundial de duplas, Bruno Soares teve vida tranquila na segunda rodada. O brasileiro e o britânico encararam os franceses Vincent Millot e David Guez, convidados da organização. Venceram em dois sets, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/5).

Na próxima rodada, Soares/Murray, dupla que é quarta cabeça de chave, joga contra Leander Paes (Índia)/Marcin Matkowski (Polônia), a 16.ª favorita. O indiano, atual parceiro de Martina Hingis em duplas mistas, tem oito títulos de Grand Slam em duplas masculinas. Quem passar desse confronto entra no caminho dos irmãos Bryan na semifinal.

André Sá está na terceira rodada de Roland Garros pelo terceiro ano consecutivo. Atual número 51 do ranking mundial, ele tem Chris Guccione (59.º) como parceiro em Roland Garros. Neste sábado, eles venceram João Souza (Portugal)/Leonardo Mayer (Argentina) por 2 a 1, com parciais de 6/1, 6/7 (5/7) e 6/3.

A vitória permitiu um confronto brasileiro nas oitavas de final, uma vez que Sá e Guccione vão enfrentar Marcelo Melo/Ivan Dodig, terceira dupla favorita. Melo foi campeão em Roland Garros no ano passado e tenta manter a liderança do ranking mundial.

