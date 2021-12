Bruno Senna satisfeito com a corrida em Monza

Os dois pilotos da escuderia Williams, o brasileiro Bruno Senna e o venezuelano Pastor Maldonado se mostraram satisfeitos com seu desempenho no Grande Prêmio de Fórmula 1 na Itália, disputado neste domingo no circuito de Monza.

Senna acabou em décimo lugar, uma posição à frente de seu companheiro, e ganhou um ponto na classificação.

"Era difícil tentar traçar uma estratégia, mas conseguimos e tivemos sorte de que alguns carros precisaram abandonar", declarou Senna depois da corrida.

"A equipe fez hoje um grande esforço para acabar ganhando pontos", acrescentou.

"Agora já pensamos nas próximas corridas, onde deveremos ganhar força aerodinâmica para tentar trazer mais pontos para casa", finalizou.

Maldonado finalizou na 11ª posição, apesar de ter largado na última fila do grid por causa de uma sanção imposta no Grande Prêmio da Bélgica.

"Ficamos por pouco fora dos pontos, mas estou contente que adiantamos 11 posições na corrida", declarou.

