Bronze em Angola, nadadora baiana é recebida com festa

A medalha de bronze conquistada na maratona aquática de 3km da Liga dos Países de Língua Portuguesa, em Angola, projeta um futuro promissor para a nadadora baiana Eduarda Jorge, de 14 anos, que foi recepcionada com "festa surpresa" no aeroporto de Salvador pelos colegas de escola, nesta quarta-feira, 30.

Responsável pela Seleção Brasileira na competição, o técnico do Sesi/SP, Leandro Nunes dos Santos, incentivou nesta quarta a nadadora a se manter treinando e competindo devido à boa impressão causada em Angola.

Treinador no mesmo clube onde a campeã mundial Ana Marcela está atualmente, Leandro Santos gostou da estreia de Eduarda em uma prova internacional. "As duas portuguesas que ficaram à frente são mais velhas e Eduarda chegou bem perto da segunda", ressalvou.

"Gostei bastante dela nadando. Tecnicamente está muito bem, acho que tem muita chance de crescer. É ainda muito jovem e precisa continuar treinando e competindo com meninas mais velhas tanto em maratonas como em piscina", recomendou Leandro Santos.

Após o técnico do Sesi definir alguns pontos que fazem da baiana uma promessa na maratona aquática, veio a primeira demonstração disso: Duda, como é apelidada pelos colegas do Salesiano Dom Bosco, foi recebida como uma campeã no aeroporto de Salvador.

Ana Marcela, o espelho

A nadadora contou ter ficado sem comunicação com os pais e só foi avisar do resultado horas após. "O sinal de telefone é ruim em Angola. Consegui um wifi e usei o whatsup. Meus pais pensaram que eu estava brincando", relatou Duda.

Em sua primeira maratona disputada fora do país, ela achou que podia ter forçado para conquistar a prata. "Tive receio de uma hipotermia, a água estava em 18 graus, muito fria", disse, lembrando ter feito o percurso de 3km em 45min14s.

A portuguesa Marina Sequeira, de 16 anos, cravou 42min08s para ficar com o ouro e a compatriota Mafalda Magalhães 45m11s, ficando com a prata. Os 3 segundos a mais de Duda para a segunda colocada foram considerados importantes pelo técnico Leandro Santos, diante da diferença de idades entre as competidoras.

Espelhando-se na nadadora olímpica Ana Marcela, Duda se empolga em falar da disposição em seguir a campeã mundial. "Fui a caçula da competição na Angola", disse, lembrando que Ana começou também assim.

As duas nadadoras já se enfrentaram em uma prova do Brasileiro de 10 km, em 2013, em Juazeiro. Ana Marcela, é óbvio, venceu, mas Duda conseguiu ser a sexta colocada geral.

