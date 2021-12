Britânico aposta em zebras no UFC e fatura R$ 27 mil

O último evento do UFC, realizado no último domingo, 22, em Porto Alegre, surpreendeu a maioria dos fãs do Ultimate, já que das 11 lutas, 10 foram vencidas por azarões. Apesar de improvável, o resultado foi previsto por um britânico, que fez uma aposta casada de R$ 4,45.

O curioso é que o palpite certeiro previu a única vitória de um favorito: Ivan batman diante de Josh Shockley. A noite de zebras rendeu 6.056 libras (quase R$ 27 mil) para o britânico.

Entre os favoritos derrotados estão os três brasileiros Antônio Pezão, Cezar Mutante e Edson Barbosa.

