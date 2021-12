Briga generalizada marca etapa da Nascar no Texas. Assista!

Uma grande confusão marcou a corrida da Nascar no Texas Motor Speedway, no domingo, 2, na cidade de Fort Worth (Estados Unidos). Brad Keselowski tentou uma ultrapassagem sobre o líder Jeff Gordon e acabou furando o pneu do rival.

Ao final da partida, Gordon, inconformado com o resultado, parou o carro ao lado de Keselowski para questionar sobre o ocorrido e tentou partir para a briga, sendo impedido pelos mecânicos. Neste momento, os membros dos staffs dos dois carros já estavam se empurrando, causando uma briga generalizada, envolvendo pilotos e mecânicos.

Briga marca corrida da Nascar

