Brasileiros vencem torneio de Tênis em Salvador; baiana levou no sub-12

Os brasileiros João Lucas Reis (sub-18), Nathália Gasparin (sub-18), Bryan Aguiar (sub-16), Guilherme Matta (sub-14) e a baiana Luana Paiva (sub-12) venceram o 33º Bahia Juniors Cup realizado na quadra principal do Clube Bahiano de Tênis, em Salvador (BA). Luana levou a categoria feminino até 12 anos, ao derrotar a catarinense Alegra Hudson por 6/2 e 6/1.

O Brasil conquistou os dois principais títulos na 33ª edição do Bahia Juniors Cup, terceira mais importante competição de Tênis do país, que contou com 220 atletas de nove países. Na categoria até 18 anos, os pontos valem pelo ranking da Confederação Brasileira de Tênis. Nas categorias até 14 e 16 anos, os pontos valem pelo ranking da Confederação Sul-Americana de Tênis (Cosat).

O Brasil aumentou a sequência de títulos na categoria sub-18 para o quinto ano consecutivo. Somente em 2011, quando o colombiano Daniel Ceron conquistou o título. Em 2012 o troféu ficou com o paranaense Marcelo Tebet, em 2013 com o baiano Silas Cerqueira, em 2014 com o paulista Igor Marcondes batendo o baiano Leonardo Menezes, em 2015 com o paulista Gabriel Decamps e no último ano com o paranaense Thiago Wild.

No feminino, a última vez que o Brasil não se sagrou campeão até 18 anos em Salvador foi em 2012, com conquista da portuguesa Ivone Álvaro. Em 2013, 2015 e 2016 deu a paulista Thaísa Pedretti e em 2014 a carioca Maria Silva.

Nathália Gasparin venceu na categoria até 18 anos no feminino (Foto: Divulgação | Juarez Matias)

Resultados

Finais - 18 anos

(1) João Lucas Reis (BRA) 2x1 (2) Aaron Schmid (SUI) 6/2 5/7 7/6 (7/4)

(1) Nathália Gasparin (BRA) 2x0 (2) Romina Ccuno (PER) 7/5 7/6 (7/4)

Final 14 anos Masculino

Guilherme Matta (BRA) 2x1 Murilo Burckhardt (BRA) 1/6 6/ 6/1

Final 16 anos Masculino

Bryan Aguiar (BRA) 2x0 André Souza (BRA) 6/3 6/3

Finais 12 anos

Luana Paiva (BA) 2x0 6/2 6/1

Kauã Santos (SP) 2x0 Otávio Santos (SP) 6/4 7/5

