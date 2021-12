Brasileiros são eliminados sem ganhar uma luta

Assim como aconteceu na terça-feira, 11, no primeiro dia de disputas do Mundial Junior de Luta Olímpica, no Centro Pan-Americano de Judô (CPJ), localizado em Lauro de Freitas (Região Metropolitana de Salvador), os quatro brasileiros que se arriscaram a enfrentar adversários no estilo greco-romano acabaram derrotados nesta quarta, 12.

Lucas Leocadio (até 55 kg), Soilson Júnior (até 66 kg), Guilherme Dias (até 84 kg) e Rafael Filho (até 120 kg) foram os atletas brasucas eliminados. Nesta quinta, 13, são as meninas que vão se apresentar no estilo livre, com eliminatórias a partir das 10h e finais a partir das 18h.

