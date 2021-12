Brasileiros perdem na estreia do Mundial de Luta Olímpica

No primeiro dia de disputa do Mundial Junior de Luta Olímpica, no Centro Pan-Americano de Judô (CPJ), localizado em Lauro de Freitas (Região Metropolitana de Salvador), o saldo não foi nada positivo para o Brasil.

Nesta terça-feira, 11, quatro atletas entraram em ação no estilo greco-romano: o potiguar Vitor Silva (50kg), o paulista Calebe Corrêa (60kg), o carioca André Pinto (74kg) e o mineiro Douglas Rocha (96kg). Todos perderam suas lutas e acabaram eliminados.

Nesta quarta, 12, tem mais competição no estilo greco-romano. As eliminatórias do torneio são pela manhã, às 10h, e as finais, às 20h. A competição vai até domingo, 16, e conta com 600 atletas de 62 países. A entrada do público é gratuita.

