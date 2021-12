Brasileiros perdem apenas um jogo de 21 disputados no Parapan

Na disputa em equipes dos Jogos Parapan-Americanos houve apenas uma derrota nos 21 jogos disputados no Ginásio Polideportivo 3, na Villa Deportiva Nacional. Neste domingo, 25, no tênis de mesa, os atletas brasileiros venceram todos os dez confrontos da primeira fase.

Com o resultado, o Brasil se classificou em primeiro nas cinco categorias da competição. As medalhas estão garantidas em todas as categorias, somando 24 no torneio. Porém, o objetivo principal é buscar cinco medalhas de ouro. As finais dos torneios de equipes acontecem na tarde desta terça-feira, 27.

Os torneios de equipes dos Jogos Parapan-Americanos de Lima, começam após as disputas de individuais garantirem 19 medalhas, sendo cinco de ouro. Nas equipes paralímpicas dos Jogos, há disputas individuais e de duplas, com os atletas de classes diferentes formando um mesmo time (sem mistura entre cadeirantes e andantes). Neste Parapan, são quatro categorias masculinas (1-2, 3-5, 6-8 e 9-10) e uma feminina (2-5).

O Brasil lidera o quadro de medalhas com 27 ouros, 22 pratas e 29 bronzes (78 no total). Logo em seguida vem os Estados Unidos com 18 ouros (47), e México com 17 (41).

