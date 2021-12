Brasileiros lutam por medalhas no Mundial de Ginástica

Mesmo com o fim da competição por equipes no Mundial de Ginástica Artística, a luta dos brasileiros por medalhas continua em Glasgow, na Escócia. Os ginastas Arthur Nory e Lucas Bitencourt disputarão nesta sexta, 30, as finais do individual geral masculino.

Na barra fixa, Nory volta a competir no próximo domingo, 1º, às 11h. Ele foi o 11° colocado na classificatória e, pela terceira vez, chega às finais com chances de subir ao pódio. Já Lucas, 20° na fase preliminar, fará a sua estreia na decisão.

O time masculino de ginástica artística garantiu vaga nos Jogos Olímpicos Rio 2016 após finalizar a sua participação em oitavo lugar, com 259,577 pontos. A equipe japonesa foi a campeão da competição, somando (270.818). Já a prata ficou nas mãos da Grã-Bretanha (270.345) e o bronze com a China que terminou o torneio com (269.959).

A equipe brasileira foi formada por Arthur Nory (no salto, na barra fixa, no solo e no cavalo com alças), Arthur Zanetti (nas argolas), Caio Souza (no salto, nas paralelas, no solo e nas argolas), Francisco Barretto (nas paralelas, na barra fixa e no cavalo), Lucas Bitencourt (nas paralelas, na barra fixa, no cavalo e nas argolas) e Diego Hypólito (no salto e no solo), que substituiu Péricles Silva, com dores no joelho esquerdo.

