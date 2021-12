Brasileiros ficam em 6.º e 7.º na maratona no Mundial

O Brasil colocou dois competidores entre os dez melhores da maratona masculina no Mundial de Atletismo, que está sendo realizado em Moscou. Neste sábado, 17, Paulo Roberto de Paula e Solonei Silva terminaram a disputa em sexto e sétimo lugares, respectivamente. A medalha de ouro foi conquistada por Stephen Kiprotich, de Uganda.

Paulo Roberto e Solonei estiveram entre os primeiros colocados durante quase todo o percurso da maratona, em que correram praticamente lado a lado. E eles cruzaram a linha de chegada, no Estádio Luzhiniki, juntos, com as mãos dadas. Assim, registraram o mesmo tempo nas prova - 2min11s40.

Atual campeão olímpico, Kiprotich garantiu o título mundial ao completar a maratona em 2h09min51. Ele ficou 21 segundos à frente do etíope Lelisa Desisa, atual vencedor da Maratona de Boston, que faturou a medalha de prata. Tadese Tola, também da Etiópia, completou a prova em 2h10min23 e ficou com o bronze.

Esta foi a primeira vez de 2005 que nenhum atleta do Quênia subiu ao pódio da maratona no Mundial de Atletismo. E os quenianos haviam vencido as últimas três edições da prova no Mundial. Dessa vez, porém, o melhor resultado do país foi conquistado por Peter Sone, que terminou apenas na nona colocação.

