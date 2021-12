Brasileiros conhecem adversários na abertura do Circuito Mundial de Surfe

O Circuito Mundial de Surfe divulgou nesta terça-feira, 16, as baterias da primeira etapa do campeonato deste ano, que será disputada em Gold Coast, na Austrália, entre os dias 10 e 21 de março. No ano passado, o brasileiro Filipe Toledo venceu a etapa e começou o ano de pé direito.

São 36 competidores, entre eles dez brasileiros, incluindo o atual campeão mundial, Adriano de Souza, o Mineirinho. Ele está na sexta bateria, contra o também brasileiro Caio Ibelli e um convidado do evento, que ainda não está definido. Vale lembrar que na primeira fase, o líder da bateria avança e os dois perdedores vão para uma repescagem, que é eliminatória.

Já Gabriel Medina, campeão mundial em 2014, inicia a busca pelo bicampeonato diante de Michel Bourez, do Taiti, e Ryan Callinan, da Austrália. Eles estão na quarta bateria. Antes deles vai entrar na água Filipe Toledo, na terceira bateria, contra o havaiano Keanu Asing e o australiano Davey Cathels.

