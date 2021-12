Brasileiros começam bem no Surf Eco Festival em Itacaré

Foi só depois de dois "alarmes falsos" que o Mahalo Surf Eco Festival começou, nesta terça-feira, 27, na praia da Tiririca, em Itacaré. O relógio já marcava mais de 10h30 quando os primeiros atletas foram autorizados a cair na água, iniciando uma sequência de oito confrontos com quatro atletas cada.

O atraso, no entanto, parece ter dado sorte à terra anfitriã. Com 13,83 pontos, o baiano Bruno Galini, da vizinha Ilhéus, já saiu do mar como primeiro colocado de sua bateria. "Não consegui pegar as ondas grandes da série. Mas, nas menores que peguei, consegui manobrar na parte crítica e foi isso que aconteceu", comemorou.

Apesar de ter começado bem, ele foi cauteloso. "Penso a cada bateria, não em já ganhar o campeonato. É uma escada, você tem que subir degrau a degrau", ponderou. O segundo lugar da primeira bateria também ficou para o Brasil, graças aos 11,77 pontos do cearense Messias Felix.

Teve vitória, na quinta bateria, do catarinense Matheus Navarro e, na oitava, do pernambucano Ian Gouveia, outro que deu sorte. Afinal, ele entrou na água já com maré alta, o que interrompeu a competição logo depois.

Festa estrangeira

Mas os gringos também fizeram bonito. O estadunidense Patrick Gudauskas saiu do mar como líder da quarta bateria e dono do maior placar do dia, 15,66 pontos. "Este é um evento importante, pois tive um início de ano difícil. Espero conseguir outro bom resultado aqui", disse Gudauskas, que trouxe na mochila o terceiro lugar da etapa encerrada no último domingo, em Florianópolis (SC).

O japonês Hiroto Arai, o português Nic Von Rupp, o sul-africano Michael February e o argentino Leandro Usuna também se destacaram entre os estrangeiros no primeiro dia da "perna brasileira" da WSL South America, que teve 32 competidores de 12 países.

Vale lembrar que metade deles já pode voltar para casa, uma vez que os dois últimos colocados de cada bateria são automaticamente eliminados da competição, que vale 6.000 pontos para o ranking mundial do WSL Qualifying Series.

*A repórter viajou a convite da produção do Festival

