Brasileiros caem no quali de etapa do vôlei de praia

Os brasileiros Hevaldo e Thiago fracassaram na tentativa de obter uma vaga na chave principal do Grand Slam de Xangai, na China, que recebe nesta semana a segunda etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Nesta terça-feira, 30, eles foram eliminados no qualifying com a derrota para os canadenses Hatch e Schachter por 2 sets a 1, com parciais de 21/19, 16/21 e 15/13.

Assim, Hevaldo e Thiago não conseguiram repetir o resultado do Open de Fuzhou, quando passaram no qualifying e foram eliminados na fase de grupos. Sem eles, o Brasil será representado por três duplas na chave masculina de Xangai: Ricardo/Álvaro Filho, Bruno Schmidt/Pedro Solberg e Vitor Felipe/Evandro.

Semifinalistas em Fuzhou, Ricardo e Álvaro Filho vão disputar o Grupo E contra os alemães Erdmann e Matysik, os espanhóis García e Gavira e os irmãos italianos Ingrosso. Bruno Schmidt e Pedro Solberg jogarão o Grupo C contra os norte-americanos Lucena e Keenan, os holandeses Spijkers e Van de Velde e os alemães Bockermann e Urbatzka. Já Vitor Felipe e Evandro terão pela frente os chineses Xu e Gao, os norte-americanos Gibb e Patterson e os austríacos Huber e Seidl no Grupo H.

CHAVE FEMININA - Maria Elisa/Ágatha, Lili/Bárbara Seixas e Taiana/Talita vão representar o Brasil na chave feminina do Grand Slam de Xangai. Nesta quarta-feira, Maria Clara e Carol disputarão o qualifying e também vão tentar garantir uma vaga no torneio chinês.

adblock ativo