Brasileiros buscam superar australianos a partir desta 5ª

A última e decisiva etapa da Liga Mundial de Surfe está prevista para começar nesta quinta-feira, 10, nas ilhas havaianas, que nessa época do ano apresentam ondas gigantes explodindo sobre a bancada de corais e areia de Pipeline. Nesta quarta, 9, aconteceu a triagem, com os surfistas 'menos votados' buscando vagas nos confrontos da chave principal.

Pela primeira vez na história da competição, o Brasil concorre diretamente ao título com três representantes da Braziliam Storm (Em inglês Tempestade Brasileira, termo usado para designar a atual geração dos surfistas do país), no Billabong Pipe Masters.

Qualquer um entre os brasileiros Gabriel Medina, atual campeão, Adriano de Souza - o Mineirinho - ou Filipe Toledo pode ser campeão. Tanto Mineirinho como Toledo só dependem de suas forças. Levam a taça caso terminem em primeiro no Havaí.

Já Medina torce por uma combinação de resultados para superar o australiano Mick Fanning, líder do ranking, assim como seus compatriotas mais bem colocados (veja à direita o ranking atualizado e no canto da página o que cada candidato ao título precisa para ficar com a taça).

Em todas as combinações os brasileiros terão Mick Faning como rival no caminho para o título. Se o australiano ficar de 13º a 25º, Owen Wright e Julian Wilson precisam vencer o evento, e Medina terminar em terceiro. Já Mineirinho terá de ser o nono e Toledo, o 13º.

Mas se Fanning for nono, Medina precisará ganhar a etapa, Mineirinho ser o quinto e Toledo o nono. Subindo a quinto, Fanning obrigará Medina a também vencer, Mineirinho a ser o terceiro e Toledo o quinto. Caso o australiano termine em terceiro, Mineirinho vai precisar chegar à final e Toledo à semifinal. Com Fanning em segundo, Mineirinho e Filipe precisarão vencer.

Filipe Toledo entrou de vez na briga pelo título após a vitória em Portugal. Segundo colocado no ranking, ele tem apenas 200 pontos a menos que o líder Mick Fanning. Fanning também só precisa vencer para erguer o troféu de campeão. No entanto, caso nenhum dos dois seja finalista, Toledo leva vantagem por ter ainda um 25º lugar a descartar. Desta forma, supera o australiano se os dois caírem na mesma fase.

Compatriotas de Fanning, Julian Wilson e Owen Wright têm possibilidades remotas de título que acabam se o líder do ranking passar do terceiro round. Mick Fanning elogiou a evolução brasileira nos últimos dois anos: "É muito bom ver esse crescimento de caras de diferentes estilos. É fantástico para o Brasil e também para o surfe".

A janela de espera abriu na última terça-feira e prossegue até o dia 20, a fim de que os dias do evento coincidam com os de melhores ondas e, com isso, cresça a emoção da disputa entre os melhores surfistas do Championship Tour da World Surf League (WSL).

Rebaixamento

Os resultados em Pipeline também vão definir os rebaixados da elite mundial do surfe para 2016. Mantêm-se na primeira divisão os 22 melhores, assim como sobem os dez primeiros classificados do World Qualifying Series (WQS) e mais dois convidados da WSL, entre eles quatro brasileiros: Caio Ibelli, o campeão do WQS, Alex Ribeiro, Alejo Muniz e Miguel Pupo.

