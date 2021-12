Brasileiros brilham e decidem jogos na Liga dos Campeões

A rodada desta quarta-feira, 11, foi de extremo brilhantismo e recheada de gols para os atletas brasileiros na Liga dos Campeões da UEFA. Dos oito jogos que ocorreram, cinco tiveram influências diretas de atletas do Brasil para o resultado final. Ao todo, foram oito gols e três assistências.

Na partida envolvendo PSG e Galatasaray, no Parc de Prices, Neymar brilhou mais uma vez e participou de três gols na goleada por 5 a 0 aplicada pela equipe parisiense. O craque brasileiro deu as assistências para Pablo Sarabia e Mbappé marcarem o segundo e quarto gol da partida, respectivamente, além de anotar o terceiro tento do time francês.

Outro que brilhou nesta terça foi Gabriel Jesus. O atacante marcou um hat-trick - três gols - na vitória do Manchester City por 4 a 1 em cima do Dinamo Zagreg, em confronto realizado no estádio Maksimir, na Croácia.

Em grande fase, o jovem atleta da base santista, Rodrygo, deixou o dele ao abrir o placar no triunfo do Real Madrid contra o Club Brugge, da Bélgica, por 3 a 1. Além dele, Vinícius Júnior também balançou as redes, marcando o segundo gol da equipe merengue, no estádio Jan Breydel. Nos acréscimos, Casemiro ainda deu uma assistência para Luka Modric completar o resultado.

Muito criticado pela imprensa alemã, o meia Phillipe Coutinho marcou um belo gol após passe do lateral-esquerdo Davies, fechando o placar de 3 a 1 do Bayern de Munique diante do Tottenham, na Allianz Arena.

Por fim, o zagueiro Felipe aproveitou o cruzamento de Koke para pegar de primeira e marcar o segundo gol do Atlético de Madrid na vitória por 2 a 0 sobre o Lokomotiv Moskow, no estádio Wanda Metropolitano.

