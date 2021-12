Brasileiros agitam luta de Cigano, mas mexicanos sorriem

Las Vegas é conhecida como uma referência mundial de diversão para adultos. Com seus cassinos, vida noturna intensa, presença cosmopolita e uma enorme quantidade de hotéis de primeira linha, é uma opção fantástica para uma viagem inesquecível. Com a presença do UFC na cidade, a invasão brasileira tornou-se ainda maior.

Na MGM Arena, tal como por toda a cidade nos últimos dias, era barbada parar em qualquer lugar e ouvir a língua de Camões sendo falada.

Mesmo em número um pouco menor do que os mexicanos, que vieram para apoiar Cain e contam, além de uma colônia extensa nos EUA, com a proximidade dos dois países, os brasucas mostraram sua força no local: ao menos no grito.

Antes, durante e até o fim da luta, os gritos de "Cigano e Brasil" rivalizaram e superaram os de "México". No octógono, no entanto, melhor para os "donos da casa".

Na chegada, porém, só alegria. Quem olhava o papo animado entre Guilherme, Cristiano, Júlio César e Renan imaginaria que eles são amigos há tempos. No entanto, os dois primeiros, cariocas, conheceram os dois últimos, gaúchos, pouco tempo antes do confronto.

"Vegas é vibração 24 horas. Jogo, bebida, mulheres", disse o gaúcho Renan, ostentando orgulhoso a camisa e a bandeira do Grêmio e explicando as diferenças entre torcer no futebol e no UFC. "Eles são ligados mais no espetáculo. Se não começa a "trocação", se ninguém vai ao chão, eles vaiam", disse, referindo-se aos americanos.

Outro animado antes do combate era o mineiro Randolfo Vasconcellos, de 46 anos, que capitaneava um grupo de 30 pessoas. Veterano da cidade, onde já esteve 12 vezes, ele elogia a organização, mas confessa que só a cereja do bolo o interessa.

"Viemos para ver a luta principal, do Cigano. Os outros nem conhecemos. O negócio é gritar Timão e Brasil e zoar com os mexicanos", brinca, mostrando o escudo corintiano na camisa.

Maioria, os mexicanos também abusavam dos adereços, como bandeiras, bandanas e camisas do lutador, e de quebra, puderam comemorar o triunfo de Cain. "Sí, se pude", bradava nos corredores Julian Varela, de 26 anos, "melhor eletricista de Phoenix", segundo o próprio.

Ele, que vive na cidade americana e dirigiu por cinco horas até Vegas, já dava o caminho das pedras: "Ele (Cain) tem de levar Cigano ao piso e ganhá-lo. Chegou a hora". Chegou mesmo.



adblock ativo