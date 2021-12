Brasileiro vice-campeão do CrossFit Games participa de evento em Salvador

O jovem Guilherme Malheiros, de 17 anos, primeiro brasileiro a subir ao pódio na maior competição de CrossFit do mundo, o "CrossFit Games", estará presente nos dias 6 e 7 de outubro, na Box Garagem 164, no Caminho das Árvores, em Salvador. Ele vai participar de um evento com palestras e exibições.

O atleta se tornou uma referência no esporte ao conquistar o segundo melhor resultado na categoria para jovens na prova “1RM de Snatch”, ao levantar 291 libras (132 kg). Ele falará sobre a história construída no CrossFit e fará um wod (treino) junto com os presentes.

“Comecei a fazer Crossfit para melhorar o desempenho no basquete, já que era jogador do time Sub-16 do Macaé Basquete, mas comecei a me destacar ao competir e decidi parar com o basquete e me dedicar somente ao Crossfit. Desde então, tenho conseguido alcançar minhas metas no esporte, culminando com a conquista do vice-campeonato mundial de Crossfit nos Estados Unidos no início de agosto, me tornando o primeiro e único brasileiro a conquistar uma medalha nesta competição até aqui”, comenta Guilherme.

CrossFit

O CrossFit teve sua origem em meados da década de 90, na Califórnia, Estados Unidos, quando um ex-ginasta chamado Greg Glassman desenvolveu um novo método de treinamento composto por exercícios funcionais, de alta intensidade e com foco em desenvolver o condicionamento físico sem focar no aprimoramento de uma determinada habilidade.

Estabelecida em 2000, a marca CrossFit conquistou os Estados Unidos, onde está presente em mais de sete mil academias. No Brasil, o esporte tem cerca de 900 espaços (conhecidos com boxes), sendo o segundo país com mais afiliados no mundo. Na Bahia, onde existem 20 boxes, o esporte vem ganhando a atenção de investidores sendo o palco de algumas competições nacionais.

