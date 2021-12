Brasileiro Rafinha Alcântara é o novo reforço do PSG

Mais um brasileiro se juntou ao time do Paris Saint-Germain. Nesta segunda-feira, 5, a equipe francesa anunciou a contratação do meia Rafinha, que pertencia ao Barcelona. O atleta de 27 anos chega ao PSG com contrato até junho de 2023.

Irmão do brasileiro naturalizado espanhol, Thiago Alcântara, Rafinha estava na equipe catalã desde a temporada 2011. Durante os nove anos, ele só foi aproveitado no tempo em que Luis Enrique foi o técnico do clube. Após a saída do comandante, o meia chegou a ser emprestado à Inter de Milão e, na última temporada, defendeu o Celta de Vigo.

Com a camisa do Barcelona, Rafinha Alcântara atuou por 88 partidas e marcou 12 gols. Na última temporada, o meia entrou em campo em 30 jogos pelo Celta de Vigo e balançou as redes quatro vezes.

Segundo a imprensa espanhola, a transferência é de custo zero. No entanto, o Barcelona pode receber até três milhões de euros em variáveis e também fica com 35% de uma futura venda.

No PSG, Rafinha vai vestir a camisa 12, além de reencontrar com Neymar, com quem jogou no Barcelona, e o zagueiro Marquinhos. Os três foram companheiros no título olímpico do Brasil, no Rio de Janeiro, em 2016.

Outras novidades

Além do meia brasileiro, o clube parisiense também anunciou outras duas contratações. Considerado uma das maiores promessas italianas, o atacante do Everton, Moise Kean, de 20 anos, chega ao PSG por empréstimo de um ano. Outra novidade foi a chegada do volante português Danilo Pereira, de 29 anos, que estava no Porto, também por empréstimo de uma temporada.

