Brasileiro quebra recorde de ultramaratona de ciclismo na Bahia

O ciclista brasileiro Henrique Avancini o alemão Manuel Fumic, da Cannondale Factory Racing XC, venceram o prólogo da Brasil Ride 2019, disputado neste domingo, 20, em Arraial d'Ajuda, Porto Seguro. A dupla quebrou o recorde do circuito.

A conquista rendeu à dupla um bicampeonato em parceria, e garantiu o brasileiro como o maior campeão do evento, com quatro títulos. Os dois concluiram a etapa em 43min48s. O melhor tempo havia sido estabelecido em 2018, por Sebastian Carstensen, da Dinamarca e Martins Blums, da Letônia, que fizeram 49min34s.

Avancini avaliou a primeira disputa do evento. "Ano passado as condições eram bem mais pesadas. Tivemos um prólogo com chuva, o que tornou o percurso mais lento. Porém, andamos bem melhor do que em 2018, com a diferença de que, naquela ocasião, o Fumic foi predominante na dupla e dessa vez fomos equilibrados. Chegamos para essa edição bem mais balanceados desde o início. Geralmente no prólogo é onde sinto mais e depois vou crescendo e estou bem satisfeito com a forma que nos apresentamos", avaliou Henrique Avancini.

"Ficamos quase um minuto na frente do Fini, que venceu nos últimos dois anos esta etapa. Isso é um bom sinal e mostra que estamos em boa forma", completou.

adblock ativo