Brasileiro não bate peso e perde chance de cinturão no UFC

Já estava tudo pronto para a tentativa do brasileiro Deiveson Figueiredo tentar, pela primeira vez, o cinturão do UFC. Porém, nesta sexta-feira, 28, no evento oficial da pesagem, ele estourou em 1,1 kg o limite da categoria peso-mosca (57,8 kg) e não vai poder disputar o cinturão.

A luta contra o americano Joseph Benavidez até vai acontecer neste sábado, 29, pelo UFC Norfolk, nos Estados Unidos, mas o título vale apenas para o adversário do brasileiro. Caso Benavidez perca, ele perde o cinturão do qual é, atualmente, o detentor.

